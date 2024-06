Nič ni narobe s tem, da se zapiraš v svoje meje, bodi pa dosleden. In če si dosleden, bo kmalu crknilo vse gospodarstvo. Kje pa bi bila Nemčija brez gastarbajterjev, kje bo obstalo naše gospodarstvo, ki ga imajo desničarji polna usta, brez tujih delavcev? Podobno neumno je to kot na Hrvaškem, kjer so nerazgledani naduteži pretepali filipinske raznašalce hrane. Rekel bi, da so taki ljudje kakor otroci, ki niso sposobni uvideti, da pač nekdo mora delati, če naj oni živijo. Ali ki mislijo, da banane rastejo v trgovinah (ker nimajo pojma, da banane ne pridejo kar same v trgovine). Ti ljudje so konec koncev prepričani, da so krave vijolične. Če pa nisi dosleden (če dopustiš, da za nekatera dela pripustiš v svojo državo tujce), si pa hinavec, gnil, brez hrbtenice.

Takšno zapiranje vase je tudi protinaravno, kar dokazuje narava sama. Plemstvo se je zapiralo v svoj krog (pred rajo), zato so se marsikateri njihovi potomci rodili kot spački. Dostikrat smo soočeni, da imamo premajhno populacijo kakšnih živali, ker so njihovi potomci nesposobni preživetja. Seveda se bodo našli ljudje kratke pameti, ki bodo protestirali, da se pri nekaj milijonih državljank in državljanov kaj takega ne more zgoditi. Nesposobni so uvideti, da je to samo primer, kaj pomeni zapiranje vase. Imajo pa ti kritizerji tudi primere držav, kot je bila Hoxheva Albanija, Castrova Kuba, nenazadnje tudi Stalinova SZ. SFRJ je bila na tem, a je bila ZKJ toliko daljnovidna, da je uvidela, kam to pelje. Navsezadnje je tak primer tudi brexit. Vprašajte Britance, kako so živeli, dokler si niso opomogli od izoliranja pred Evropo. Ampak oni so imeli ZDA, ki so jim držale štango.

Saj vse te velike države ne bodo crknile, imajo preveč nagrabljenega. Kaj pa, ko bo tega zmanjkalo? Kolonij ne bo več, ker so te postale že države. Se bo zgodilo to, kar se je menda z Zemljo: domneva je, da je neka izvenzemeljska civilizacija uničila svoj planet in odrinila na drug planet, v tem primeru je bila to Zemlja. Tu so bili bogovi, ker so bili takratni Zemljani še primitivni. Zdaj smo razviti, veliko znamo, a smo na poti k uničenju tega planeta. Bogatuni bodo odleteli na kakšen drug planet. Verjetno na Mars, ki ga na veliko raziskujejo, Musk pa tudi pripravlja vozilce za medgalaktično potovanje. Drugi pa bomo ostali tukaj in če bomo hoteli preživeti, bomo morali spet postati nabiralci in lovci (kot so bili ljudje, preden so si podvrgli zemljo in postali poljedelci). V resnici pa si je zemlja podvrgla te ljudi (ker so morali ostati tam). Za vekomaj in za vse družbene sisteme. In zgodovina homo sapiensa bo spet tekla tako, kot je opisal Harari.

Uroš Blatnik, univ. dipl. psih.,Ljubljana