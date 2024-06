Policisti so ga nazadnje izsledili na hitri cesti pred Koprom in mu nakazali, da naj ustavi. Kljub pozivom policistov ni ustavil, je pa začel voziti zelo počasi, čez čas pa z avtoceste zavil na Šmarsko cesto. Tam je pred srednjo šolo vendarle ustavil in se zaklenil v avtomobil. Ko so policisti izstopili iz službenega avtomobila in se napotili proti njemu, je 47-letnik sunkovito zapeljal vzvratno in trčil v policijski avto, nato pa odpeljal naprej. Na begu ni bil dolgo. Na Dolinski cesti so ga ponovno ustavili, 47-letnik pa nikakor ni želel izstopiti iz avtomobila. Ker so se bali, da bo ponovno pobegnil, so policisti razbili steklo prednjih levih vrat in zgrabili 47-letnika. Hitri test je pokazal, da je bil pod vplivom kokaina in amfetaminov, zato ga najverjetneje čakata ovadbi zaradi nevarne vožnje in preprečitve uradnega dejanja.