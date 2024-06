Poletne počitnice pripravljajo tudi v Zavodu 123, in sicer počitniške delavnice robotike; na Zvezi prijateljev mladine Domžale pa vam ponujajo varstvo. Za ljubitelje narave ŠD Olimp pripravlja počitnice med smrekami na Pokljuki v začetku avgusta – in to brez telefona. Tabor v naravi bo tudi v Turnšah. S pomočjo tabora pri Terra Animi lahko postanejo eno s konji, ki bodo glavna tema tudi taborov na Krumperku. Škratkočasnice pa najmlajše čakajo v Hiši na travniku. PD Domžale organizira Mali tabor na Veliki planini in brezplačno varovano plezanje vsak četrtek zvečer julija in avgusta. Veliko poletnih delavnic bo tudi v domžalski knjižnici. V Mestnem kinu Domžale bodo organizirali počitniške filmske matineje. V CZM Domžale se lahko mladi udeležijo tudi poletne šole španščine in mednarodnega poletnega tabora za otroke v angleškem in nemškem jeziku. Veliko bo tudi športnih taborov. Nogometa se lahko mladi učijo tako v Domžalah kot v Radomljah, na svoj račun pa bodo prišli tudi košarkarji v Sagadin & Stepišnik Basketball Academy.