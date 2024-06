Šolski zbor nastopil v okviru Praznika glasbe

V petek so v znamenju Praznika glasbe na ljubljanskih ulicah od 10. do 22. ure nastopili glasbeniki različnih zvrsti in starosti. Ena od 31 lokacij je bila Mesarski most, kjer je v sodelovanju z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Ljubljana nastopila tudi osnovna šola Ledina, in sicer s tremi pevskimi zbori, violončelom in prečno flavto.