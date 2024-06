V četrtek smo poročali, da je komisija za preprečevanje korupcije (KPK) policiji in računskemu sodišču odstopila več zadev glede domnevno spornih praks in potencialno kaznivih praks pri poslovanju ljubljanskih vrtcev. Pri tem so v majskem poročilu KPK še posebej izpostavili ravnateljico vrtca Galjevica in domnevno pristransko poslovanje omenjenega vrtca. Ob tem smo poudarili, da je bil z zadevo seznanjen tudi svet zavoda, ki je soglasno ugotovil, da obravnavane zadeve niso sporne. Dejstvo pa je, da je KPK vrsto zadev zaradi suma kaznivega dejanja predal v obravnavo omenjenima institucijama, ki še preiskujeta, ali gre za dejansko kaznivo dejanje, kot je posumil KPK.

Novinčeva: »Dosledno delujem v skladu z veljavno zakonodajo«

Barbara Novinec, ravnateljica omenjenega vrtca, se je odzvala z daljšo izjavo, v kateri zanika, da bi bil vrtec predmet postopka ene ali druge institucije. »Sama v največji mogoči meri delujem za uspešno delovanje vzgojno-izobraževalne ustanove vrtca Galjevica, ki jo uspešno vodim tretji mandat. Dosledno delujem v skladu z veljavno zakonodajo, čemur bom sledila tudi v prihodnje. Zoper mene ali vrtec, ki ga vodim, ne tečejo nobeni postopki,« je ravnateljica sporočila v izjavi za javnost, ki jo lahko najdemo tudi na spletni strani vrtca. Pri tem je poudarila, da zavrača »javne očitke in diskreditacije«, ki jih označuje kot neosnovane in zlonamerne. KPK je začel preiskavo zaradi dveh anonimnih prijav. V izjavi pa je podala še obširno pojasnilo številnih točk, ki jih je izpostavil KPK in ki izvirajo iz omenjenih prijav.

Preiskava še ni kazenski postopek

»Policijska preiskava« sicer ne pomeni, da je oseba že predmet kazenskega postopka. Na spletni strani policije lahko preberemo, da je to le prvi korak preiskovanja kaznivega dejanja, v katerem ugotavljajo, ali sploh gre za kaznivo dejanje. Kot je poročal N1, so na ljubljanski policijski upravi potrdili, da so prejeli prijavo, a še preverjajo, ali je bilo storjeno uradno pregonljivo kaznivo dejanje.

Z računskega sodišča pa so sporočili, da za obravnavo ne uporabljajo termina »preiskava«, ampak z »revizijskimi metodami in tehnikami preverjajo pravilnost oziroma smotrnost poslovanja uporabnikov javnih sredstev«. Pri tem so še dodali, da se do konkretnih ravnanj uporabnikov javnih sredstev opredelijo le na podlagi izvedene revizije, ki je podana v obliki poročila. So pa poudarili, da »preverjanje pravilnosti« še ne pomeni, da bo sodišče tudi dejansko izvedlo revizijo. Glede omenjene zadeve so sporočili, da zadevo obravnavajo kot takšno »pobudo za revizijo,« ki so jo prejeli od KPK.