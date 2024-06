Prejšnji začasni vladi pod vodstvom premierja Eduarda Hegerja očitajo sum sabotaže, zlorabe položaja in kršitve dolžnosti pri upravljanju državnega premoženja, je danes sporočil državni sekretar Igor Melicher.

Melicher je poudaril, da nikoli ni bilo nobene pravne analize, ki bi dovolila, da začasna vlada Eduarda Hegerja Ukrajini podari bojna letala, poroča slovaška tiskovna agencija Tasr.

Donacija je resno zunanjepolitično vprašanje

Marca 2023 se je takratna slovaška vlada odločila, da Ukrajini zagotovi 13 slovaških lovcev mig-29 in del sistema zračne obrambe kub. Številni politiki in pravniki so trdili, da začasni kabinet ni imel pooblastil za donacijo teh letal, saj so menili, da je donacija resno zunanjepolitično vprašanje. Obenem trenutna vlada opozarja, da je zaradi donacije Slovaška ostala brez zračne obrambe.

Takratni obrambni minister Jaroslav Nad je maja 2023 sicer objavil pravno analizo obrambnega ministrstva, ki naj bi služila kot eno od mnenj, na podlagi katerih je ministrstvo sprejemalo odločitve. Po oceni trenutne vlade pa ta analiza ni predstavljala zadostne pravne podlage za tovrstno donacijo.

Nova slovaška vlada pod vodstvom premierja Roberta Fica ni naklonjena vojaški podpori Ukrajine in je lani novembra blokirala pošiljko pomoči, ki jo je obljubila prejšnja vlada. Še naprej pa je vlada pripravljena podpirati Kijev s humanitarno pomočjo.