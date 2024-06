Medved je bil od leta 2003 del 34 razstav na petih celinah, letos pa so ga nadomestili z novim. Skulptura medveda je razstavljena v ljubljanski mestni hiši, kjer bo domovala do zaključka spletne dražbe. Avtor Marjan Kekec - Ogradni je o poslikavi skulpture v obrazložitvi zapisal, da »našo edinstveno zemeljsko kroglo s štirimi elementi – zrakom, vodo, ognjem in zemljo – ogroža brezmejno izkoriščanje narave in vse več oboroženih spopadov. Če želimo ohraniti Zemljo kot gostoljuben planet za prihodnje generacije, moramo ukrepati hitro. Ljudje se lahko temu propadu zoperstavijo s svojim srcem in pogumom. Strpnost pri ravnanju z našim okoljem in soljudmi mora postati najvišja zapoved.«

Prevoz skulpture na izbrani naslov dražiteljice ali dražitelja bodo znotraj Slovenije zagotovili organizatorji razstave United Buddy Bears, Umetnost strpnosti. Izkupiček dražbe bodo v celoti namenili Zvezi prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste - Polje, ki deluje na področju zagotavljanja in uresničevanja otrokovih ter človekovih pravic.

Razstava United Buddy Bears, Umetnost strpnosti sicer do 17. julija poteka na Trgu republike v Ljubljani. Na ogled je 145 dvometrskih medvedov, ki z dvignjenimi rokami širijo prijateljstvo in optimizem med državami, ki jih predstavljajo. Med njimi je tudi na novo poslikan slovenski medved, ki ga je ustvaril umetnik Luka Rep.