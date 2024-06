Sindikalna konfederacija Glosa-Zasuk in sindikat Sviz sta konec maja na sestanku z ministrstvom zahtevala, naj se do konca junija ali najkasneje v začetku julija sprejme sporazum, ki bi začel takoj urejati neplačevanja zunanjih izvajalcev v kulturno-ustvarjalnem sektorju. Predstavniki sindikatov Eva Matjaž, Miha Blažič - N'Toko in Andraž Mali so pojasnili, da jim je ministrstvo nedavno predložilo osnutek zahtevanega dogovora, vendar se ta po njihovih ugotovitvah v določenih točkah ne ujema z vsebinskimi rešitvami, o katerih so se pogovarjali znotraj pristojne delovne skupine, ki je bila za ta namen ustanovljena pred enim letom.

»Bolj kot nekatere nedoslednosti pri vsebinskih razlikah je skrb zbujal podan predlog, da bi dogovor po predlogu ministrstva stopil v veljavo šele z januarjem 2025, kar pomeni, da sporazum sploh ne bi opravljal dogovorjene premostitvene funkcije do uveljavitve uredbe, za sprejetje katere prav tako nimamo zagotovila,« je povedala Matjaževa. Sindikati namreč pričakujejo, da bi se položaj samozaposlenih v kulturi uredil s kolektivno pogodbo, za katero imajo pravno podlago tudi v novih evropskih smernicah. A po interpretaciji ministrstva bi za to potrebovali spremembe krovnega zakona v kulturi. Je pa ministrstvo v vmesnem času dalo v javno obravnavo spremembe in dopolnitve uredbe na tem področju, za katero se pričakuje, da bo v vladi obravnavana konec avgusta.