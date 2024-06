»Župan občine Jesenice Peter Bohinec je v javnih obvestilih občine in v medijskih nastopih predstavljal napačne podatke o znesku storitve, ki ga je družba Arriva ponudila na razpisu za izvajanje šolskih prevozov. Očitki, ki jih je župan uperil proti družbi Arriva, so tako bili neupravičeni,« pravijo v Arrivi, ki se je edina prijavila na razpis za izvajanje šolskih prevozov v prihodnjem šolskem letu v občini Jesenice, in dodajajo, da znesek, ki ga je župan navajal v javnih obvestilih, za skoraj 300.000 evrov presega znesek dejanske ponudbe.

Kot navajajo v Arrivi, so zaradi povzročitve poslovne škode in širjenja neresnic župana pozvali k javnemu preklicu napačnih navedb in javnemu opravičilu. Popravek je občina objavila na svoji spletni strani, župan pa je na zahtevo Arrive opravičilo podal na sredini seji občinskega sveta. V nasprotnem primeru bi, pravijo pri Arrivi, sprožili zasebno tožbo.

»Prišlo je do neljube napake. Nismo vedeli, da je DDV za storitev 9,5 odstotka. Sodelavka, ki je pripravila gradivo, je upoštevala 22-odstotni DDV. Zato se Arrivi opravičujem za neljubi dogodek,« je župan povedal na seji občinskega sveta. Pojasnil je, da je Arriva na razpisu oddala ponudbo za 1.172.528 evrov, kar z davkom nanese 1.283 tisočakov. Sam je v preteklosti medtem govoril o napačnem znesku 1.465.000 evrov.

»Nestrinjanje s ponujeno oceno stroškov lahko razumemo, a so za sprejemanje nadaljnjih odločitev odgovorni zgolj in edino snovalci razpisov – v tem primeru občina Jesenice. Če naša ponudba ni sprejemljiva, imajo avtorji razpisov vedno pravico do zavrnitve in izbire drugega ponudnika ali ponovitve razpisa,« so o neuspelem razpisu še dodali pri Arrivi.