Povprečna bruto plača v javnem sektorju se je aprila v mesečni primerjavi zvišala za 1,5 odstotka na 2580,50 evra, v institucionalnem sektorju država je bila višja za 1,2 odstotka in je znašala 2582,50 evra, v zasebnem sektorju pa se je zvišala za 1,3 odstotka na 2236,81 evra, izhaja iz objavljenih podatkov državnega statističnega urada. Povprečna neto plača v javnem sektorju je za april znašala 1638,45 evra, v zasebnem pa 1419,41 evra. V povprečju so najvišjo bruto plačo za april prejeli v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, znašala je 3337,30 evra, ter v oskrbi z električno energijo, plinom in paro, kjer je povprečno znašala 3336,36 evra. Pri zadnjem področju dejavnosti se je povprečna bruto plača mesečno tudi najbolj zvišala, in sicer za 5,6 odstotka. Po drugi strani je bila najnižja povprečna bruto plača za april v gostinstvu, znašala je 1720,60 evra.