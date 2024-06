Kako zagotovili, da umetna inteligenca ne bo ogrožala ljudi, temveč jim bo koristila?

Umetna inteligenca (UI) prinaša izjemne koristi, a hkrati tudi resne izzive za varstvo človekovih pravic. Zaskrbljujoči primeri diskriminacij in zlorab, med drugim globoki ponaredki (deepfake), so spodbudili hiter odziv mednarodnih organizacij. OZN, EU in Svet Evrope so vzpostavili pravne instrumente, ki ciljajo na zaščito človekovih pravic in etično uporabo UI. Kako pa bodo ti instrumenti zagotovili, da UI ne bo ogrožala ljudi, temveč jim koristila?