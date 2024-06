Predstavniki sindikata so opozorili, da niso zadovoljni z upravo in izkupički pogajanj, za razliko do drugih reprezentativnih sindikatov - Sindikata delavcev avtocest Darsa in Sindikata železniškega transporta Slovenije SE Dars.

Prvotni predlog, ki so ga naslovili na upravo, predvideval 22-odstotno zvišanje plač. Na koncu sta dva sindikata od treh z upravo dosegla dogovor, da se bodo s 1. julijem osnovne plače dvignile za en plačni razred, kar pomeni zvišanje od štiri do pet odstotkov.

»Kar je na koncu ponudila uprava, je res premalo, predvsem se dvigajo plače tistim, ki že imajo dovolj visoke,« je pojasnil predsednik Sindikata delavcev Darsa, ki deluje pod okriljem Konfederacije sindikatov Slovenije (KSS) Pergam, Damir Lišić.

Kot je dejal, med zaposlenimi vlada veliko nezadovoljstvo zaradi prenizkih plač in odnosov uprave do zaposlenih. »V zadnjih 15 letih se je promet močno povečal, premo sorazmerno pa je zraslo število incidentov, nesreč in drugih dogodkov, kar povečuje količino dela, ki ga moramo opraviti, več je tudi izrednih dogodkov zaradi nepredvidljivega vremena /.../ Ljudje so prekomerno obremenjeni in ne dovolj plačani,« je poudaril Lišić.

Prenizka plača za nevarno in odgovorno delo

Po njegovih besedah v sindikatu večinoma zastopajo zaposlene, uvrščene od 25. do 28. plačnega razreda, med njimi pa so vzdrževalci, strojniki, cestninski nadzorniki, nadzorniki prometa in operaterji v prometnoinformacijskem centru. »Plača voznika strojnika je okoli 1400 evrov neto, kar vključuje tudi dodatke za nevarnost, nedeljsko nedelo, delo za praznike in nočne, kar je danes krepko premalo za tako nevarno in odgovorno delo,« je dejal.

»Upam, da so vas v upravah Darsa in Slovenskega državnega holdinga slišali ter da boste uspeli z vašimi zahtevami. Vztrajajte, mi bomo z vami, bodite enotni, ker samo tako lahko dosežete več,« pa je pred zbranimi delavci na protestnem shodu povedal predsednik KSS Pergam Jakob Počivavšek.

Uprava delno ugodila zahtevam

Pojasnila v zvezi z zahtevami glede dviga plač v družbi je pred današnjim protestom dela zaposlenih podala tudi uprava Darsa. Kot je v izjavi medijem pojasnil vodja službe za upravljanje kadrov in odgovorna oseba za komunikacijo s socialnimi partnerji v Darsu Klemen Brenk, so po več sestankih v zadnjih dveh mesecih s sindikati sprejeli dogovor, da uprava delno ugodi njihovim zahtevam glede zvišanja plač.

Dogovorili so se, da se bodo s 1. julijem osnovne plače dvignile za en plačni razred, kar pomeni od štiri do pet odstotkov višje plače. V naslednjih treh mesecih nameravajo dvigniti tudi maso za delovno uspešnost s 13 na 16 odstotkov skupne mase plač, obenem pa naj bi nemudoma pristopili k aktivnostim za pripravo nove sistemizacije delovnih mest ter se do konca leta dogovorili o novi lestvici za usklajevanje plač z inflacijo.