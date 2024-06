Jude Bellingham (Real Madrid, Anglija), 180 milijonov evrov

O mladem Bellinghamu smo v tej rubriki pisali lani, ko ga je Borussia iz Dortmunda prodala Realu v Madrid za okoli 134 milijonov evrov. Pri velikem poslu je šest milijonov funtov zaslužil tudi Bellinghamov prvi članski klub Birmingham City, ki je tri leta prej komaj 17-letnega mladeniča prodal Borussii za 25 milijonov funtov. Jude Bellingham (186 cm), rojen v Stourbridgeu 29. junija 2003, se je Realu že takoj izplačal, beli iz Madrida so z njim seveda postali evropski prvaki, ravno po zmagi nad dortmundsko Borussio. Najbolj nadarjeni angleški nogometaš ima neuradno pri Realu iz Madrida plačo 21 milijonov evrov na leto, to je brez dodatnih premij za posamezne uspehe, seveda. Menda je trenutno šesti najbolje plačani nogometaš v bogati španski ligi oziroma četrti najbolje plačani nogometaš Reala. Letošnja statistika v Madridu pa zanj v vseh španskih in evropskih tekmovanjih beleži ob 42 nastopih 23 golov in 13 asistenc. Za angleško reprezentanco igra že od leta 2020. Do začetka Eura 2024 je na 29 tekmah zabil tri gole.