Z naraščanjem števila motornih vozil se je oblast začela zavedati, da to lahko postane nevarno, in je v tem smislu v Deželnem zakoniku za vojvodino Kranjsko 2. julija 1904 predpisala začasna določila o vožnji z avtomobili in motornimi kolesi na javnih cestah. Zaradi nadzora nad vozniki je kmalu zatem uvedla registrske številke avtomobilov ter od voznikov zahtevala vozniška dovoljenja. Do konca leta 1912 je po slovenski deželi vozilo že približno 100 avtomobilov. Z rastjo števila avtomobilov je v deželo prišla še resna in skrb zbujajoča nadloga.

V policijskih zapisnikih se je znašlo vedno več obravnav prometnih nesreč. Tudi tistih najhujših, ko je tekla kri in so ugašala življenja. Zanimivo, da je prvo prometno nesrečo pri nas doživel ravno baron Codelli. Koliko hujših prometnih nesreč se je pri nas zgodilo v času od omenjene baronove praske na Trojanah do danes, je težko ugotoviti, saj so podrobnejšo statistiko začeli voditi šele leta 1952. Ta je v času samostojne Slovenije zelo krvava. Od leta 1991 do danes je na naših cestah življenje izgubilo že več kot 7800 ljudi. Od tega kar 4070 v prvih desetih letih samostojnosti. Največ, 505, leta 1994, najmanj pa leta 2020, ko se je števec ustavil pri 80 in ko smo decembra zabeležili prvi mesec brez smrtne žrtve. Število prometnih nesreč pristojni poskušajo med drugim zmanjševati s spremembami in dopolnili prometnih predpisov. Zaradi razvoja tehnologij izdelave avtomobilov in gradnje prometnic je razumljivo, da tudi prometni predpisi vsake toliko časa doživijo določene spremembe. Poglejmo, kaj se je zakonodajalcem pri nas zdelo najpomembnejše takoj po koncu druge svetovne vojne.

Uredba o cestnem prometu

Promet po cestah in potih se mora vršiti po določilih te uredbe.

ČLEN I.

(Za vsa vozila: motorna, vprežna, kolesarje)

1. Vsak vozač motornega vozila, voznik in kolesar mora poznati mednarodne prometne znake in se po njih ravnati.

2. Voziti mora po desni polovici ceste ter na desni strani te polovice.

3. Čim počasnejša je vožnja, tem bliže se mora vozač držati desnega roba ceste.

4. Pri zavoju na desno mora voziti v majhnem loku in ob svojem desnem robu, pri zavoju na levo pa po zunanjem loku vozišča. »Rezanje« ovinkov je prepovedano.

5. Spremembo smeri vožnje mora vozač nakazati s puščico ali z roko.

6. Največja brzina v strnjenem naselju je 30 km na uro za avtomobile in 20 km za motocikle. Izven strnjenih naselij sme biti največja brzina za osebne avtomobile in motocikle 80 km na uro, za ostala motorna vozila 50 km na uro.

7. Brzina mora biti vedno taka, da more vozač vozilo pravočasno ustaviti v vsakem položaju. Brzino mora prilagoditi stanju ceste, preglednosti, svetlobi oziroma razsvetljavi, srečavanju ter prehitevanju itd. Vozač mora, ko se bliža križišču, zmanjšati brzino; zlasti velja to v mestih.

8. Ko tramvaj stoji, ga vozač ne sme prehitevati.

9. Pri srečavanju dveh vozil se morata obe vozili umakniti pravočasno proti svojemu desnemu robu vozišča in toliko, da je srečanje mogoče brez vsake nevarnosti. Čim ožja je cesta, tem bolj se mora zmanjšati brzina.

10. Če srečanje ni mogoče, na pr. na ozki zaseki, na ozkem mostu, na gorski poti itd., se mora umakniti nazaj tisti vozač, ki po danem položaju to najlažje stori. (…)

14. Pri prehitevanju mora vozač že v primerni razdalji prehajati na levo. Čim manjša je brzina sprednjega vozila, tem večja mora biti ta razdalja.

15. Ko prehiti vozilo, mora vozač zaviti le polagoma zopet na svojo desno stran in ne tik pred vozilo, ki ga je prehitel. (…)

18. Če se kdo nahaja na cesti pred vozilom, ga mora vozač opozoriti z dajanjem zvočnih znamenj.

19. Dajanje zvočnih znamenj mora biti omejeno na najmanjšo potrebno mero.

20. Če se zaradi zvočnih znamenj plašijo živali, mora vozač prenehati in voziti obzirno. Prav tako mora voziti obzirno, če je pred njim skupina pešcev ali stare ali pohabljene osebe ali osebe, za katere more domnevati, da so gluhe ali slepe.

21. Na križiščih ima prednost vozilo, ki vozi po glavni cesti. Kjer se glavna cesta ne loči od stranske, se mora vozač ravnati iz previdnosti tako, kakor da nima prednosti.

22. Na križiščih enakovrstnih cest ima prednost vozilo, ki prihaja z desne strani. Pri srečanju motornih vozil, vprežnih vozov in biciklov ima motorno vozilo prednost, četudi prihaja z leve strani.

23. Kdor v križišču zavije s svoje strani na levo, mora dati prednost vozilom, ki prihajajo po cesti njegove nove smeri. (…)

27. Parkiranje avtomobilov je dovoljeno samo na odrejenih prostorih oz. kjer teh ni, tako, da promet ni oviran. Od križišča mora biti parkirano vozilo oddaljeno vsaj 10 m. (…)

31. Pri izvozu z dvorišč mora biti vozač zelo previden; če cesta ni pregledna, mora stati pri izhodu oseba, ki opozarja na izvoz vozila.

32. Pri uvozu na dvorišča, ki so na levi strani od vozne smeri ter sploh pri vsakem zavijanju čez cesto na levo, se mora vozač prepričati, če je cesta za njim prosta. Za njim prihajajoče hitrejše vozilo ima namreč prednost.

33. V temi in megli morajo biti na vozilu prižgane luči.

34. Pri srečavanju z drugimi razsvetljenimi vozili mora vozač motornega vozila pravočasno zasenčiti žaromete. Zasenčenje žarometov je obvezno tudi pri srečavanju pešcev v strnjenih formacijah in pred železniško progo, če so zapornice spuščene.

35. Vožnja avtomobilov in motorjev z najmanjšimi lučmi je dovoljena samo če je cestna razsvetljava dovolj močna.

36. Gasilska in reševalna vozila v službi imajo vedno prednost.

37. Gasilskim in reševalnim vozilom je dovoljeno prekoračiti najvišje predpisane brzine, toda kljub temu morajo voziti z največjo previdnostjo.

38. Na križiščih, kjer urejajo promet prometni miličniki, se morajo vozači in pešci ravnati po njihovih znakih; če ni drugih predpisov, velja:

a) če je prometni miličnik obrnjen s hrbtom v smer prihajajočega vozila, je križišče za to vozilo zaprto. Vozač mora ustaviti najmanj 10 m pred križiščem, oz. če je določena pot za prehod pešcev na križišču, ustaviti ob tej poti;

b) če je prometni miličnik obrnjen z bokom v smer prihajajočega vozila in ne drži roke navzgor, zavije v malem loku na desno. oz. v velikem loku okrog prometnega miličnika na levo. Pri zavijanju na levo imajo prednost nasproti prihajajoča vozila;

c) z dvigom roke zapre miličnik prosto smer in odpre smer, ki je bila dotlej zaprta. V času, ko drži prometni miličnik roko navzgor, se mora križišče izprazniti. (…)

Slovenski poročevalec, 19. junija 1945

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si