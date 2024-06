Okoljski ministri držav članic EU so v ponedeljek v Luksemburgu potrjevali pomembno zakonodajo o obnovi narave, ki je del evropskega zelenega dogovora in ki naj bi obrnila trend degradacije ekosistemov. Zakon je bil od začetka problematičen predvsem za kmete in bolj desne stranke, ki trdijo, da bi lahko škodoval evropski proizvodnji hrane.

Novembra lani so sklenili kompromis, na katerega bi morali ministri marca letos še udariti pečat. Sprva je kazalo, da se bo to morda zgodilo soglasno, kar je najbolj priljubljen način potrjevanja odločitev v Svetu EU. Vendar so nekatere države potem odrekle podporo zakonodaji, ki je dvigala veliko prahu. Glasovanje so prestavili in jasno je postalo, da bo morda težko zbrati vsaj kvalificirano večino, potrebno za potrditev (najmanj 15 članic s skupaj najmanj 65 odstotki prebivalstva).

Toda ta ponedeljek so jo zbrali. Zakonodajo je podprlo 20 članic, ki imajo skupaj 66 odstotkov prebivalstva. Pretehtal je glas avstrijske okoljske ministrice Leonore Gewessler iz stranke Zelenih, ki je s svojim glasom »prispevala« dovolj prebivalcev. To je bilo presenečenje, saj so z Dunaja prej sporočali, da se bo Avstrija vzdržala. Tam zakonodaji nasprotuje Ljudska stranka kanclerja Karla Nehammerja. In ker je ministrica Gewessler pritisnila na zeleni gumb, je v kanclerjevem uradu završalo.

Koalicija ostaja pri življenju

V Ljudski stranki so ministrico obtožili, da je zavestno ravnala nezakonito. Dunajskemu državnemu tožilcu so poslali osem strani dolg dokument, v katerem trdijo, da je zlorabila pooblastila, je poročal portal Euractiv, ki je dobil vpogled v dokument. Za takšna dejanja bi šla lahko v zapor za več let. Kršila naj bi ustavo, saj so v Avstriji za vodenje okoljske politike uradno zadolžene oblasti devetih zveznih dežel, te pa so bile v skupni izjavi vse proti evropski zakonodaji o obnovi narave. Kršila naj bi tudi zakon, pravijo v Ljudski stranki, ter trdijo, da bi se morala pred glasovanjem posvetovati vsaj s kmetijskim ministrom iz njihovih vrst. Tako so jezni, da so danes bojkotirali pogovor o energetiki, ker bi morala biti tam tudi ministrica, je poročal Die Presse.

Ministrica Gewessler je dejala, da je imela po ocenah njenih pravnikov podlago za svoje glasovanje, ker da sta koroška in dunajska deželna vlada umaknili nasprotovanje zakonodaji. Kritiki ministrice nasprotno trdijo, da tega nista storili uradno in je torej dokument še veljal. Ministrica tudi vztraja, da je bilo njeno ravnanje koristno za Avstrijo in prihodnje generacije.

Kljub hudi uri pa koalicija ne bo razpadla. Tega si ne želi nobena stranka, ker sta na nedavnih evropskih volitvah obe dosegli slab rezultat ob zmagi skrajno desnih svobodnjakov. Redne parlamentarne volitve so tako ali tako na sporedu septembra in do takrat bosta izkoristili vsak dan, da bi v njuna jadra zapihal svež veter.

»Ob tako očitnih kršitvah ministrice koalicijske partnerice bi morali koalicijo razpustiti, toda tega ne bom storil. Kot kancler imam dolžnost, da poskrbim za urejeno pot do volitev,« je rekel Nehammer. Iz stranke Zelenih pa so sporočili, da »moramo postoriti še veliko ... Zdaj ni čas za prepire. «

Na sodišče EU

Avstrijska vlada je tudi napovedala, da bo potrditev evropske zakonodaje o obnovi narave spodbijala na Sodišču EU, ker da pač ne more veljati, če je bil odločilni glas zanjo nezakonit. Nehammer je pozval belgijskega premierja Alexandra De Crooja, naj ne upošteva glasu Gewesslerjeve, ko je še pred glasovanjem izvedel za njeno namero. Vendar se to ni zgodilo. »Glasove oddajo ministri, ki sedijo za mizo v sobi. O tem ni dvoma. Tako to gre,« je rekel predsedujoči ponedeljkovemu zasedanju okoljskih ministrov EU, Belgijec Alain Maron in dvignjeni prah okoli glasovanja pripisal »notranjim sporom v Avstriji«.