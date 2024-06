#intervju Miljenko Jergović: Ko se zgodbe začnejo mešati, se iz njih rodi hudič

Sestala sva se na terasi veličastnega hotela Esplanade v Zagrebu nasproti glavne železniške postaje. »Običajno rečejo, da je to avstro-ogrski hotel,« se je Miljenko Jergović dvignil z vrtnega stola. »Pa ni. To je starojugoslovanski hotel iz leta 1925. Zgradili so ga zaradi Orient Expressa, ki se je ustavil čez cesto. Tukaj se začenjajo in končujejo svetovi. Miroslav Krleža je za to teraso rekel, da po njej teče meja med Evropo in Balkanom. S hrbtom se naslanjamo na Evropo, noge pa smo prekrižali v Balkan.«