Tudi bralce streljajo, mar ne?

Na letošnjem literarnem festivalu Book Arsenal v Kijevu je potekalo prav posebno zbiranje knjig. Andrij Ovčaruk skupaj s kolegi iz prostovoljske organizacije Kulturna divizija zbira knjige za ukrajinske vojake in jih dostavlja na bojišče. Namen je spodbuditi vojake k branju in jim tako pomagati, da ohranijo duševno zdravje in odpornost. Po Andrijevih besedah vedno več ukrajinskih vojakov bere in vedno bolj nestrpno pričakujejo, kdaj bo prišla naslednja pošiljka knjig.