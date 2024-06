Vsaj pet oboroženih moških je vdrlo na posestvo Roberta Baggia ravno med nogometno tekmo med njegovo Italijo in Španijo na Euru.

V slabi uri, kolikor je trajal rop, so odnesli nakit, ure in gotovino, poroča Corriere dello Sport. Ko so opravili svoje, je Baggio razbil vrata sobe, v kateri so bili zaklenjeni, in poklical policijo, pišejo italijanski mediji.

V bolnišnici so mu zašili rano na glavi, ostali člani družine pa so jo odnesli brez poškodb.

Danes se je oglasil prek svojega menedžerja Vittoria Petroneja: »Najprej bi se moja družina in jaz radi vsem zahvalili za dobre želje. Res hvala,« prenaša njegove besede italijanska tiskovna agencija Ansa. »Na srečo so posledice nasilja le nekaj šivov na moji glavi in modrice. Moram pa se še znebiti občutka strahu.«