Uporaba umetne inteligence: Evforija še vedno traja

V zadnjih nekaj letih je umetna inteligenca (UI) postala del našega vsakdanjika. Vsakdo je najbrž že vsaj enkrat preizkusil, kako delujejo chatGPT in njemu podobni sistemi. V podjetjih so zastrigli z ušesi in v UI prepoznali uporabnega pomočnika, ki bi jim lahko koristil pri izboljšanju poslovanja.