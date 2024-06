Je Ljubljana sploh še za Ljubljančane?

Nostalgija je bil v tistem času lokal, kamor se je moral podati vsak urbani mladinec, ki je kaj dal na to, da je v trendu. To je bilo v časih, ko so se mladi Ljubljančani zvečer še dobivali pred glavno pošto, nato pa so se podali na pohajkovanje po centru mesta, najraje po ulicah Stare Ljubljane. Pregledali so vse izložbe, tudi tiste z elektromaterialom, ki jih je imela trgovina Pod trančo. Nato so zavili v katerega od lokalov v starih meščanskih hišah in se prepustili pogovorom.