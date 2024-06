Kot smo poročali, je danes zaradi praznika na Hrvaškem in počitnic, ki se začenjajo v nekaterih evropskih državah, povečan promet.

Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani prihaja do zamude 10 - 15 minut, prav tako nastaja zastoj pred priključkom Brezovica proti Kopru iz smeri Viča in Kosez.

Na cesti Koper - Dragonja, pri Grintovcu, po asfaltiranju na cesti ostaja drobno kamenje. Zaradi varnosti je zaprt en prometni pas proti Kopru.

Promet je zaradi nesreče oviran med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici, zastoj med Šiško in Bežigradom v obe smeri, od Kosez proti Kozarjam, od priključka Ljubljana center proti Kozarjam in od Rudnika proti Malencam.

Na dolenjski avtocesti prihaja do zastojev med Malencami in Šmarjem Sapom, na štajerski avtocesti pa od Ljubljane proti Šentjakobu. Zastoj je tudi na cestah Šmarje - Koper in Lesce - Bled - Bohinjska Bela skozi Bled, v obe smeri.