Zgodba »srečne indijske vasi« se je začela pred 18 leti, ko je njen ustanovitelj, novinar Ravi Bapatle, v svoji domači vasi izvedel za usodo dečka, ki je povedal, da so ga njegovi starši okužili z virusom HIV. Oba starša sta zaradi bolezni tudi umrla in deček je ostal sirota. V vasi so ga zaradi tega izobčili in z njim slabo ravnali, nihče ni vedel, kje je, ali je sploh še živ. Bapatle je dečka našel mrtvega in takrat sklenil, da mora nekaj narediti za te otroke.

Tako njegova družina kot tudi njegovi prijatelji se z njegovo odločitvijo niso strinjali, toda dedek enega njegovih prijateljev mu je podaril nekaj več kot 6 hektarjev zemlje. Bapatle je pustil službo, začel zbirati donacije in graditi vas, v kateri bi lahko živeli otroci, okuženi s HIV. Toda vaščani so nasprotovali njegovim načrtom in ko je postavil prvi dve koči, je ponoči večja skupina vaščanov uničila vse, kar je bilo narejeno. Kljub temu je vztrajal, tudi takrat, ko okuženim otrokom niso dovolili, da bi obiskovali šolo v sosednji vasi. Vaščani so se bali, da bi se okužili tudi njihovi otroci.

Toda sčasoma so popustili in danes Bapatlejevi srečni vasi pripada že 16 hektarjev zemlje, na kateri pridelujejo hrano za lastne potrebe in gojijo živali. V vasi živi 70 otrok in 40 odraslih, ki so se povezali v skupnost, v kateri podpirajo drug drugega in si med seboj pomagajo.

Kljub temu Bapatle pravi, da je njegova največja želja ta, da vasi čez deset let ne bi več potrebovali. Na eni strani zato, ker bi se temeljito zmanjšal delež okuženih​ s HIV, na drugi pa zato, ker bi družba do njih razvila bolj odgovoren in vključujoč odnos.