Znano je namreč, da je gradbeništvo eden večjih krivcev za povečevanje emisij toplogrednih plinov, posebej klasičen način gradnje, pri katerem uporabljajo tudi beton. Enako škodljivi so mnogi materiali, ki jih pri gradnji uporabljajo za izolacijo.

Na drugi strani ljudje zavržemo marsikaj, kar bi bilo mogoče ponovno uporabiti za drug namen. To velja tudi za tekstil, ki je, odkar je na trgu množica poceni oblačil, postal eden največjih onesnaževalcev okolja.

Clarisse Merlet pa je vzela dve majčki, ju raztrgala na majhne koščke, zmešala z naravnim lepilom in stisnila v obliko opeke. Tako se je rodil FabBrick, material, ki je nastal iz tekstilnih vlaken in se na koncu spremenil v trden gradbeni element.

Leta 2018 je Clarisse Merlet sodelovala v natečaju Faire call, enem najbolj uspešnih pospeševalnikov za inovacije v dizajnu in arhitekturi v Franciji, in prepričala žirijo. Z zagonskim kapitalom je ustanovila podjetje in v 19. okrožju v Parizu odprla atelje, kjer skupaj z 12 sodelavci iz odpadnega tekstila proizvajajo različne oblike »opek« in gradbenih elementov, ki se lahko uporabljajo tako za gradnjo kot tudi za izolacijo ter dekorativne stenske obloge, zlepljen tekstil pa je tudi odlična zvočna in toplotna izolacija.