Prireditev je bila namreč že nekajkrat tarča homofobnih skrajnih desničarjev in ultranacionalistov ter celo duhovnikov pravoslavne cerkve, ki so napadli sodelujoče, jih preganjali in pretepali. Tako tudi lani.

Ana se še dobro spominja, kako sta se z bratom skrivala pred nasilno drhaljo in trepetala za svoje življenje, zatem ko policija ni zaščitila sodelujočih na paradi. Subelianijeva se je s težavami in diskriminacijo LGBTIQ-skupnosti srečevala že kot uslužbenka ministrstva za pravosodje, kasneje je ustanovila Inštitut za nenasilno komunikacijo, hkrati pa na popularnem televizijskem kanalu Mtavari Arkhi vodi oddajo Call Ana, ki se osredotoča na človekove pravice in socialne teme.

Toda LGBTIQ-skupnosti se v Gruziji obetajo še hujši časi, saj se je proti njim odkrito postavila tudi gruzijska vlada. V parlament namreč pošilja zakon, ki bo po ruskem zgledu močno omejil pravice skupnosti. Subelianijeva pravi, da zakon med prebivalstvom nima večinske podpore, a se boji, da bo vseeno sprejet, s čimer bo ne le temeljito zagrenil življenje LGBTIQ-skupnosti, temveč tudi dodatno zmanjšal možnosti Gruzije, da bi se pridružila Evropski uniji.