Benjamin Šeško, ki je tekmo s Srbijo predčasno končal, je danes povedal, da zaradi krčev ni želel tvegati česa hujšega. »Žal mi je, ker nisem mogel pomagati ekipi, saj vedno dam vse od sebe. V tistem trenutku pa nisem mogel več. Zdaj je na meni, da se pripravim za Anglijo in odigram celo tekmo,« je pojasnil Šeško.

»Neverjetna tekma z naše strani. Res smo igro dobro peljali, lepo je bilo videti, kako lepo lahko igramo. Potem pa na koncu pride ta situacija, kanček manj koncentracije, utrujenost ... Pa te kaznuje. Ampak takšno je življenje. Tega ne moreš spremeniti, moraš iti naprej delat in upat, da bo bolje na naslednji tekmi,« je povedal mladi slovenski zvezdnik, ki ni mogel mimo vprašanja o izvrstni navijaški podpori v Münchnu, kjer se je na stadionu zbralo rekordnih 20.170 Slovencev.

»Kar zadeva navijače, je neverjetno, ko vidiš toliko Slovencev na enem stadionu. Rabil sem malo časa, da sem dojel vse skupaj. Rad bi se iz vsega srca zahvalil navijačem, da verjamejo v nas in v to, da lahko pridemo daleč ter da lahko tudi proti Angležem naredimo veliko stvar,« je pohvalil navijače, ki so po tekmi v prijateljskem ozračju na trgu Marienplatz v Münchnu skupaj s srbskimi privrženci prepevali napeve iz obeh držav.

Odločilen zadnji krog

Čeprav se tekma ni končala s tako želeno zmago Slovenije, slednja ostaja v igri za osmino finala EP - tako kot preostale tri reprezentance v skupini C. Trenutno je v najboljšem položaju Anglija s štirimi točkami, Danska in Slovenija imata po dve, Srbija pa eno točko.

Zadnji krog bo torej odločal o vsem, Slovenijo po različnih scenarijih lahko med 16 popeljejo vsi trije razpleti (zmaga, neodločen izid, poraz) na tekmi z Angleži, najbolj zanesljive bi bile seveda tri točke.

»Treba je igrati naprej. Ena tekma je še pred nami, da razrešimo to tako, kot moramo,« je odločen Šeško. Eden boljših na tekmi s Srbijo Timi Max Elšnik pa je po včerajšnji tekmi poudaril: »Čaka nas zadnja tekma, ni važno, kdo je nasprotnik. Tudi Portugalsko smo premagali v Stožicah, zakaj ne bi naredili še enega presenečenja? Borili se bomo do konca. Glave gor, verjamem, da bomo Slovenijo spet naredili ponosno. Dokler smo v igri, ne bomo spustili glav.«

Podobno je razmišljal tudi Jaka Bijol, ki je povedal, da morajo biti kljub temu, da proti Srbiji niso zmagali, ponosni nase. »Prepričan sem, da nam tudi proti Angliji lahko uspe priti do izida, ki nas pelje naprej,« je pripomnil.