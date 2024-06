Timi Max Elšnik in Žan Karničnik sta dokazala, kako sta lahko tudi igralca iz slovenske lige konkurenčna na največjem evropskem nogometnem odru. Karničnik je bil strelec gola proti Srbiji, Timi Max Elšnik, ki je med novinarji zelo priljubljen sogovornik, pa asistent, povezovalec igre slovenske vrste, gol v prvem polčasu pa mu je preprečila vratnica.

Sodnik ni dovolil jezikanja na igrišču

»Točno takšna tekma, kot smo jo pričakovali. Trd boj, veliko fizičnih dvobojev, vseh 90 minut veliko dirkanja v obe smeri. Na koncu me je malo zmanjkalo, zato sem sam prosil za menjavo. Srbi imajo izredno moč v višini, saj je pet, šest igralcev visokih 190 centimetrov, zato so zelo nevarni ob prekinitvah. Do zadnje sekunde smo jih v tem segmentu igre dobro pokrivali. Ker je šlo za derbi, je bila velika napetost, navijači so poskrbeli za sijajno vzdušje, sodnik je bil strog, saj ni dovoljeval jezikanja in incidentov na igrišču. Večino tekme smo bili enakovredni Srbom, občasno smo imeli tekmo pod kontrolo. Po vodstvu smo se avtomatsko potegnili v obrambo,« je vtise o tekmi strnil 26-letni Timi max Elšnik. S svojo predstavo je navdušil tudi lastnika Olimpije, nemškega agenta z nepremičninami Adama Deliusa, ki je doma prav na prizorišču tekme v Münchnu, in sanja, da bo s prodajo kapetana zaslužil milijone evrov, govoril je celo o desetih.

Potem ko je Elšnik slabše odigral tekmo z Dansko, so se pojavila ugibanja, ali ga bo Kek sploh uvrstil v začetno enajsterico, saj ga je dobro zamenjal Jon Gorenc Stanković. A slovenski selektor je ostal zvest tradiciji, da ekipe ne menja po eni slabši tekmi. »Z Danci nimam najboljših izkušenj, zlasti po tekmi v Köbenhavnu, kjer so nas nadigrali. Malo mi je odrezalo noge, nisem bil pravi. V obrambi je bilo še dobro, v napadu pa nisem imel pravih rešitev. Ker sem imel izkušnjo iz Stuttgarta, tekma s Srbijo zame ni bila takšen šok. To je bila zame že kot vsaka druga tekma, v katero sem šel samozavestno. Počutil sem se dobro,« je o svoji igri povedal eden najbolj priljubljenih Štajercev v Ljubljani.

Pri himni in stisku rok so Srbom pokazali, da se jih ne bojijo

Slovenija je udarno začela tekmo s Srbijo, ki je bila prve pol ure v podrejenem položaju in se je panično branila. V slovenski igri je manjkal le gol, medtem ko so Srbi igrali alibi nogomet, da so se žoge čim hitreje rešili in odgovornost prenašali drug na drugega. »Dogovor je bil, da moramo začeti samozavestno in se jih ne snemo ustrašiti. Že pri himni in stisku rok smo jim z govorico telesa pokazali, da se jih ne bojimo, da bomo šli od prve minute z njimi na nož. Vsej ekipi je pomagala izkušnja iz Stuttgarta, kjer smo bili še malo v krču. Vsi smo prvič na takšnem odru, a že na ogrevanju pred tekmo s Srbijo ni bilo čutiti nobene nervoze. O tem, kako smo šli na polno od začetka, smo malo presenetili tudi sami sebe. Imeli smo občutek, da dva ali trije igralci Srbije ne delajo v obrambi, ampak le čakajo na protinapad, zato smo morali biti vseskozi zbrani v obrambi,« so besede kar vrele iz Elšnika.

Po tekmi so slovenski igralci razočarani zaradi prejetega zadetka v zadnji sekundi popadali po tleh. V skladu s tradicijo jih je Kek zbral v krogu na sredini igrišča in imel govor. »Dejal nam je, da smo odigrali dobro tekmo, da smo se dobro kosali s Srbi in bili na trenutke boljši od njih, ampak zdaj nas čaka zadnja tekma. Borili se bomo do konca, selektor nam je dejal, da moramo dvigniti glave. Slovenijo smo naredili ponosno. Dokler smo v igri, ne bomo spustili glav. Ni pomembno, kdo je tekmec, saj smo v Stožicah premagali tudi Portugalsko. Zakaj ne bi naredili še enega presenečenja. Na velikih tekmovanjih se vedno dogajajo takšna presenečenja,« je optimist Elšnik.

Z navdušenjem je spregovoril o izjemni podpori več kot 20.000 navijačev na tribunah. »Kljub remiju smo izpolnili pričakovanja navijačev in prepričan sem, da je vsak od njih ponosen, da je Slovenec. Občasno smo preglasili srbske navijače. Enako je bilo proti Danski. Odvisno je od ritma tekme. Tisti navijači, katerih ekipa trpi, so bolj tiho. Vzdušje je bilo izjemno, sploh zame, ki prihajam iz slovenske lige, kjer je na tekmah 500 ljudi, zdaj pa tukaj Arena München, kjer sem se počutil, kot da sem v vesoljski ladji,« je razlagal igralec, ki se dobro znajde pred mediji in ima bogat besedni zaklad, ker je v otroštvu prebral veliko knjig.

Karničniku zaželel, da vsak teden igra na takšnih stadionih

Posebnost tekme je bil tudi gol, ki sta ga zrežirala igralca iz slovenske lige. Karničnik je akcijo začel in zaključil z golom, Elšnik je bil vezni člen z asistenco. »Morda sva midva z Žanom Karničnikom posebna, da lahko skočiva iz okvirjev slovenske lige na mednarodno raven. Nedvomno je to potrditev in pohvala za slovensko ligo. Ne le, da smo člani reprezentance, ampak tudi igramo, vplivamo na razplet in odločamo tekme. Karničnik je odigral odlično tekmo in privoščim mu, da vsak teden igra na takšnih stadionih. To si zasluži, saj je super dečko in igralec,« je razloge nizal Elšnik in za konec poslal optimistično sporočilo navijačem: »Zadeli smo vratnici proti Danski in Srbiji, prejeli gol v zadnji sekundi proti Srbiji. Tudi v Južni Afriki je Slovenija izpadla zaradi gola v zadnji minuti. Enkrat se bo to obrnilo, morda že proti Angliji z golom v zadnji sekundi za slovensko zmago.« Elšnik komaj čaka tekmo z Anglijo, sa je v tej državi kot mlad igralec preživel del kariere. Ne skriva, da bi znova rad zaigral za katerega od angleških klubov.

