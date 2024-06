Na bohinjski občini so se za spremembo odloka odločili zaradi zastarelosti sedanjega, ki je bil sprejet leta 2016. Pripravili so predlog sprememb plovbnega režima, ki se vsebinsko nanašajo predvsem na določitev začasnega plovbnega režima, reguliranje plovbe v območju kopalnih vodah, izvajanje tekmovanj ali prireditev ter opredelitev kapacitete pristanišča Pod Skalco. Predlog med drugim predvideva spremembo, po kateri bi plovbo v času kopalne sezone, ki sedaj ni dovoljena v pasu 100 metrov od obale, zmanjšali na 50 metrov od obale. Kot poroča STA je predlog na seji naletel na precej neodobravanja, zato bodo do drugega branja o njem še razmislili. Predlog predvideva tudi, da bo lahko Občina Bohinj kot skrbnik plovbnega režima po novem odloku zaradi vpliva na ribe začasno omejila plovbo na Savi Bohinjki.

Na občini bodo do sprejemanja odloka v drugem branju razmislili tudi, ali je vanj smiselno umestiti še prepoved uporabe desk in drugih športnih rekvizitov na električni in motorni pogon, kar je pred kratkim storila Občina Bled.

Bohinjski župan Jože Sodja se, kot še navaja STA, po prepovedi na Blejskem jezeru boji, da bodo sedaj prišli na Bohinjsko jezero. Prepričan je, da je njihova uporaba nevarna za kopalce in ne spada na jezero.

Na jezeru si želijo tudi več lesenih čolnov in manj plastike, saj si želijo, da bi bil tudi pogled na Bohinjsko jezero takšen, kot je pogled na visokogorska jezera.

