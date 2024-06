Čestitali so mu tudi iz Buckinghamske palače.

Fotografija prikazuje princa Williama, kako na plaži skače čez sipino skupaj s svojimi otroki – desetletnim princem Georgeom, devetletno princeso Charlotte in šestletnim princem Louisom.

Valižanske princese Kate na fotografiji ni, je pa na skupnem profilu na omrežju X pod fotografijo zapisala: »Vse najboljše očka, vsi te imamo zelo radi!«

Happy birthday Papa, we all love you so much! Cx pic.twitter.com/NROqRbt4rs