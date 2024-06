52-letni Kristi Smith je bilo izjemno težko opazovati hčerin in zetov boj z neplodnostjo. Ko jima je po več kot štirih letih poskušanja le uspelo zanositi, sreča ni trajala. Nosečnost se je končala s spontanim splavom in zdravniki so vse bolj dvomili, da bosta Heidi in John lahko postala starša po naravni poti.

Predlagali so jima nadomestno materinstvo. Slednje marsikje po svetu, tudi v Sloveniji, ni dovoljeno, medtem ko v ZDA v večini zveznih držav glede tega ni zadržkov. Ko je za predlog zdravnikov izvedela 52-letna Kristi, se je nemudoma ponudila, da bi hčerinega otroka donosila ona. Kot je dejala, je v svojih dveh nosečnostih pred tridesetimi leti neizmerno uživala in bi izkušnjo z veseljem ponovila, še sploh, če bi s tem uresničila največjo željo svoje hčere.

Ker je zdrava in v dobri telesni pripravljenosti, poleg tega pa tudi že upokojena, so se zdravniki strinjali, da jo pošljejo na testiranja, s katerimi bi preverili, ali bi lahko postala nadomestna mati. Izkazalo se je, da ni medicinskih zadržkov.

Nosečnost je potekala gladko, jutranje slabosti in utrujenost pa je 52-letnica sprejela kot znak, da je vse v redu. Ko je nosečnost postajala vse bolj očitna, je 52-letnica zelo omejila svoje izhode, saj ni želela opazovati začudenja in nejevere v očeh znancev in neznancev.

Marca 2022 se je rodila zdrava deklica. Kot razlaga Kristi, ni v odnosu so dojenčice nikoli čutila povezave, kakršno je čutila, ko sta se rodila njena otroka. Kljub nosečniškim in poporodnim horomonom je vseskozi vedela, da gre za vnukinjo in ne hčer.

»Hvaležna sem za to izkušnjo. Hvaležna, da sem svoji hčeri omogočila, da je postala mama,« je o svoji nenavadni zgodbi Guardianu povedala 52-letnica.