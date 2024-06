»S težkim srcem sporočam, da je moj oče Donald Sutherland umrl,« je na družbenem omrežje X zapisal igralec Kiefer Sutherland in potrdil smrt slavnega očeta.

»Osebno menim, da je bil eden najpomembnejših igralcev v zgodovini filma,« je zapisal ob črno-beli fotografiji iz otroštva.

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT — Kiefer Sutherland (@RealKiefer) June 20, 2024

Ustvaril več kot 190 vlog

Sutherland se je pojavil v več kot 190 filmih in televizijskih serijah, med drugim je igral predsednika Snowa v filmski seriji Igre lakote, v filmu Navadni ljudje in M * A * S * H. Za nobeno o številnih vlog ni osvojil večjih filmskih nagrad. Leta 2017 je Ameriška filmska akademija »popravila napako« in mu podelila častnega oskarja. Dvakrat je osvojil zlati globus, in sicer za stranski vlogi v tv-filmih Državljan X (in 1996) in Pot do vojne (in 2003).

Edinstveni igralec in velik umetnik

Ameriški predsednik Joe Biden je Sutherlanda opisal kot »edinstvenega igralca, ki je desetletja navdihoval in zabaval svet.« Temu se pridružuje tudi kanadski premier Justin Trudeau, ki ga je označil za »resnično velikega kanadskega umetnika.«

Donald Sutherland was a beloved husband, father, grandfather, and one-of-a-kind actor who inspired and entertained the world for decades. My thoughts are with his family and all those who loved him. — President Biden (@POTUS) June 20, 2024

»Najprijaznejši človek na svetu«

Za vlogo diktatorja v seriji Igre lakote, so ga ustvarjalci označili kot najprijaznejšega človeka. »Upodobil je najbolj neusmiljenega diktatorja, kar smo jih kdaj videli,« so zapisali na omrežju X.

Igralcu se je poklonila tudi igralka Jane Fonda, ki je delila črno-belo fotografijo iz leta 1971 in zapisala: »Zlomljena sem.«