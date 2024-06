»Sam menim, da je eden najpomembnejših igralcev v zgodovini filma,« je ob očetovi smrti zapisal njegov sin, prav tako igralec Kiefer Sutherland​. »Nikoli ga ni prestrašila vloga. Dobra, slaba ali grda.« Donald Sutherland je bil res igralska legenda. Igral je vloge od hudobcev do ljubimcev, skupno se je v njegovi filmografiji nabralo več kot 200 filmskih vlog.

Donald Sutherland se je rodil leta 1935 v Kanadi. Šolal se je v Torontu in postal inženir. Leta 1957 je odpotoval v London in začel razmišljati o igralski karieri. Zato je šel še enkrat na študij, tokrat je v Londonu študiral igro. Svojo igralsko kariero je začel v škotskem gledališču. Kasneje se je spominjal, da je bilo to prvič, da se je občinstvo dejansko smejalo, kadar je igral v komediji. Kmalu za tem je začel dobivati manjše vloge v britanskih filmih, zaigral pa je tudi v eni izmed epizod tedaj kultne kriminalistične serije Svetnik (The Saint) z Rogerjem Moorom v glavni vlogi. Leta 1967 je igral v filmu Ducat umazancev (The Dirty Dozen) režiserja Roberta Aldricha kot eden izmed dvanajstih kaznjencev, ki jih major ameriške vojske John Reisman (igra ga Lee Marvin) uri za samomorilsko misijo infiltracije na nemško ozemlje. Tri leta kasneje je Sutherland dobil še eno »vojaško« vlogo. Tokrat v komediji M.A.S.H. režiserja Roberta Altmana, v kateri je igral kirurga in velikega ženskarja Hawkeyeja Piercea v vojaški bolnišnici v času korejske vojne. Tudi ta film je bil izjemno uspešen, Sutherland je bil za vlogo nominiran za zlati globus in je postal zvezdnik.

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT — Kiefer Sutherland (@RealKiefer) June 20, 2024

Aktivizem z Jane Fonda

Zanimivo je, da so mu prvo slavo prinesle vojaške vloge. Še posebno zato, ker je bil v letih od 1971 do 1973 na seznamu ljudi, ki jim je sledila ameriška Nacionalna varnostna agencija. Razlog? Njegov protivojni aktivizem. V tistem času je bil v zvezi z Jane Fonda, s katero sta se spoznala med snemanjem filma Klute režiserja Alana J. Pakule, za katerega je ona dobila oskarja. Veljala sta za izjemno politično angažiran par, posnela sta tudi protivojni dokumentarec. Sutherland je bil do romance z Jane Fonda sicer že dvakrat poročen. Prvič je bil sedem let poročen s kanadsko učiteljico, nato štiri leta s Shirley Douglas, hčerko kanadskega politika. Z njo je imel dva otroka, dvojčka Kieferja in Rachel. Njegov drugi zakon se je končal prav zaradi razmerja z Jane Fonda, s katero sta bila skupaj le dve leti. »Odlično sva se imela, vse do trenutka, ko sva se skupaj preselila,« je kasneje dejal Sutherland. Leto dni po razhodu s Fondovo se je poročil s francosko igralko Francine Racette, ki jo je srečal na snemanju filma. V zakonu so se rodili trije sinovi: Rossif, Angus Redford in Roeg. Zanimivo je, da imajo vsi njegovi sinovi – vključno s Kieferjem – imena po režiserjih, s katerimi je delal njihov oče. Teh pa je bilo veliko.

Donald Sutherland was a beloved husband, father, grandfather, and one-of-a-kind actor who inspired and entertained the world for decades. My thoughts are with his family and all those who loved him. — President Biden (@POTUS) June 20, 2024

Igre lakote za mlajše občinstvo

Sutherland je igral v filmih vseh najpomembnejših filmskih režiserjev 20. stoletja, od Bernarda Bertoluccija do Federica Fellinija, ki je o igralcu rekel, da ga je za vlogo Casanove izbral, ker je imel »videz voščene figure, polne sperme, z očmi masturbatorja«. A kljub velikemu številu izjemnih vlog Sutherland nikoli ni bil nominiran za oskarja. Leta 2017 so mu zato podelili častnega oskarja.

Igralec je delal tudi v visoki starosti. Zato njegovo markantno pojavo in značilen glas poznajo tudi mlajše generacije gledalcev. Leta 2012 je zaigral kot predsednik Corionalus Snow v filmu Igre lakote in nastopil tudi v preostalih delih franšize. Leta 2020 je nastopil v HBO-jevi seriji Zlom (The Undoing) ob Nicole Kidman in Hughu Grantu, nazadnje pa je pred kamere stopil pred dvema toma v Netflixovem filmu Mr. Harrigan's Phone.