Natančen vzrok izpada električne energije še ni znan, po poročanju časnika Pobjeda pa je zagorelo na daljnovodu v Črni gori. Izpad elektrike je težave povzročil tudi v Dalmaciji, ki je vezana na črnogorsko omrežje.

Brez elektrike so trenutno na območju Zadra, Splita, Omiša, Makarske, Dubrovnika ter številnih otokov.

Hrvaški portal 24sata poroča, da je zaradi električnega mrka prišlo do razpada celotnega sistema. Iz Splita zaradi nedelujočih semaforjev poročajo o prometnem kaosu, za katerega pričakujejo, da se bo še povečal.

Brez elektrike pa so ostali tudi na številnih otokih.

Uradnih obvestil o tem, zakaj je prišlo do izpada električen energije, še ni. V hrvaškem elektrodistribucijskem podjetju HEP so potrdili samo, da je prišlo do večje okvare in da se trudijo, da bi težave čimprej odpravili.