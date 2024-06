Pojdimo po vrsti.

Pravila za tovorna vozila so drugačna kot za osebne avtomobile: pokvarjeni tovornjak lahko z avtoceste ali hitre ceste odpelje le Darsov pooblaščeni podizvajalec. Če se na kraju – seveda kot po naključju – znajde nepoblaščena družba za avtovleko, pojasnjujejo pri Darsu, to še ni prekršek: sam poskus odvoza namreč ni kazniv.

Za red v tem delu skrbijo Darsovi cestninski nadzorniki: ob njihovem prihodu, pojasnjujejo pri slovenskem vzdrževalcu avtocest, nepooblaščeni podizvajalci najpogosteje odnehajo, pravijo, ne pa vedno. Kazen torej dobijo le v primeru, ko kljub opozorilom Darsa vztrajajo ali pa je pokvarjeno vozilo že naloženo.

Globe niso nizke: 2000 evrov za fizične in 4000 evrov za pravne osebe. Se torej nepooblaščenim avtovlekam izplača tvegati in plačevati globe? Presodite sami: romunski voznik tovornjaka Luca Cristinel, ki je spregovoril za tamkajšnjo PrimaTV, je povedal, da so pri Global avtu z Vranskega, podjetju Sama Feštajna, ki je v središču očitkov o »sistematičnem zavajanju« voznikov pri nas, namesto prvotnih 50 na koncu od njega zahtevali 1800 evrov.

Kaj pa »pomoč« pri odvozu avtomobilov

»Vemo, da na avtocestah in hitrih cestah izvajalci avtovleke prežijo na morebitne okvare vozil in za svoje storitve zaračunavajo visoke zneske.« Tako zgodbe voznikov osebnih vozil zaradi visokih računov zdaj, tako kot pri AMZS, potrjujejo tudi na Darsu.

»Zaznali smo, da nekatere avtovleke »patruljirajo« na avtocestnem omrežju. Zato se lahko zgodi, da do okvarjenega vozila prispejo pred vzdrževalci, policijo ali cestninskim nadzorom. Natančnih podatkov, koliko je takšnih primerov, nimamo, niso pa v večini, pravijo.«

Komentar: Divji zahod na slovenskih avtocestah

Dars nad nepooblaščence skupaj s policijo in zavarovalnicami

Tu so, za razliko od področja tovornih vozil, nemočni, pravijo: ne morejo namreč zahtevati, da za odvoz osebnih vozil poskrbi njihov pogodbenik. Zagotavljajo pa, da potekajo pogovori z zavarovalnicami in policijo, kako takšno ravnanje preprečiti. In da se bodo tudi oni pridružili AMZS, romunskemu veleposlaništvu in avstrijskemu združenju voznikov ARBÖ pri ozaveščanju o tem, kaj storiti v primeru okvare vozila in kako se izogniti izvajalcem avtovlek, ki čakajo na morebitne okvare nepoučenih uporabnikov z namenom, da jih izkoristijo.