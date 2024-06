»Slovenija bi lahko sodelovala s skrajno desno francosko vlado, če bi se ta oblikovala okoli Nacionalnega zbora Marine LePen,« je dejal slovenski finančni minister. Kot pravi, glede tega ne vidi težav, saj da so odnosi med finančnimi ministri bolj odvisni od osebnostnih lastnosti posameznikov kot od njihovih političnih usmeritev. »Bolje se razumem z večino finančnih ministrov, bodisi s socialisti ali konservativci, kot s kolegi v vladi,« je še dejal.

Obrat evropskega parlamenta v desno po evropskih volitvah ga ne skrbi. »Ne verjamem, da bodo volitve in obračanje politične plošče v desno imeli negativen učinek,« je dejal.

»Ni pomembno, kdo bo ameriški predsednik«

Prav tako ni zaskrbljen glede izida novembrskih predsedniških volitev v ZDA. Kot pravi, dogajanje čez lužo »ni tako pomembno v primerjavi z evropskim dogajanjem«. »Vsi v Evropi so osredotočeni na Združene države. Osredotočiti bi se morali samo nase in na to, kako narediti naš proces odločanja učinkovitejši,« je dejal.

Ne glede na to, kdo bo postal predsednik, je po ministrovo ameriška administracija »super učinkovita«, zato »ni pomembno, kdo bo zmagal,« je dejal Boštjančič.