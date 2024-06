Vodja službe za upravljanje kadrov in odgovorna oseba za komunikacijo s socialnimi partnerji v Darsu Klemen Brenk je sporočil, da je uprava 17. aprila dobila zahtevek treh reprezentativnih sindikatov (Sindikat delavcev avtocest DARS, Sindikat železniškega transporta Slovenije SE DARS, Sindikat delavcev DARS) za dvig plač za 22 odstotkov.

»Sledili so štirje sestanki v zadnjih dveh mesecih, na katerih je bilo dogovorjeno, da uprava delno ugodi zahtevam treh sindikatov na način, da od 1. 7. naprej dvignemo osnovne plače za en plačni razred, kar predstavlja približno 4 do 5-odstotni dvig plač, da v naslednjih treh mesecih dvignemo maso za delovno uspešnost iz 13 na 16 odstotkov in da nemudoma pristopimo k aktivnostim za pripravo nove sistemizacije delovnih mest, ter da se konec leta dogovorimo o novi lestvici za usklajevanje plač z inflacijo,« je povedal Brenk.

Dodal je, da sta dogovor podpisala dva reprezentativna sindikata, tretji žal ne, in je za danes napovedal protestni shod.

Predlog za dvig osnovnih plač so sindikati podali, zaradi zaostankov v rasti plač, ki so se nabrali med leti 2009 in 2019. Uprava je menila, da zahteva za dvig plač ni utemeljena, je pa bila pripravljena na pogovore o drugih sestavinah plač. Sindikat je kljub temu jasen, da delo postaja vse zahtevnejše in nevarnejše, pritiski na zaposlene pa se povečujejo do te mere, da vplivajo na varnost zaposlenih.

Na vprašanje, kaj sledi, če sindikat dogovora ne bo podpisal, pa Brenk odgovarja: »Glede na to, da so zahtevek za dvig plač skupaj v enem dopisu dali vsi trije sindikati, pričakujemo, da bodo dogovorjene spremembe podpisali vsi trije, ker so tudi hkrati nastopili.«

Dars zavrača očitke sindikata

Med očitki sindikata so, da število zaposlenih že leta stagnira, delovne obremenitve pa naraščajo, da prihaja do političnega kadrovanja v vodstvu in da se zmanjšuje varnost na delovnem mestu. Brenk odgovarja, da je bila pripravljenost uprave na pogovore vedno velika in vedno tudi bo. Očitke sindikata si težko razlaga.

Trenutno je po Brenkovih besedah v Darsu približno 1250 zaposlenih, od tega so največja skupina zaposlenih vozniki strojniki oziroma z drugimi besedami vzdrževalci ter njihove vodje skupin. Povprečna bruto plača z vsemi dodatki v celotni družbi je v prvih štirih mesecih znašala 2900 evrov, povprečna plača voznika strojnika na delovnem mestu, za katerega je zahtevana četrta stopnja izobrazbe, pa je v Darsu po Brenkovih navedbah 2500 evrov.

Glede očitkov, da zaradi nekonkurenčnih plač v Darsu ne pridejo do novih zaposlenih, je Brenk priznal, da lani niso uspeli izpolniti celotnega kadrovskega načrta. So pa letos k zaposlovanju pristopili bolj strukturirano in bodo število zaposlenih do konca leta po načrtih dvignili za tri odstotke.