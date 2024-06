»Mora jih boleti, če jih ne, potem to ni dobro. Samo z bolečino lahko doživijo katarzo in se prebijejo v osmino finala na evropskem prvenstvu.« Tako so po prvih dveh tekmah na turnirju najboljših evropskih nogometnih reprezentanc zapisali v hrvaškem športnem časopisu Sportske novosti, kjer s kritikami, predvsem na račun selektorja Zlatka Dalića, niso skoparili.

Kapetan Luka Modrić in soigralci so po porazu z 0:3 na uvodu proti Španiji razočarali tudi na drugi tekmi, ko je Albanija na 2:2 izenačila v izdihljajih tekme. V skupini B si je Španija po dveh zmagah že zagotovila prvo mesto, vse ostalo je odprto, kombinacij za napredovanje pa ogromno. A zmaga na zadnji tekmi proti Italiji bi Hrvaško skoraj zagotovo peljala v izločilne boje.

Težki trenutki Zlatka Dalića

Potem ko je se Zlatko Dalić kot selektor Hrvaške podpisal pod izjemna uspeha, ko je na svetovnem prvenstvu leta 2018 izbrance popeljal vse do finala, kjer so bili boljši Francozi, na naslednjem pa so osvojili tretje mesto, zdaj preživlja ene težjih trenutkov v karieri. Grozi mu namreč izpad po skupinskem delu evropskega prvenstva, hkrati pa se je znašel pod hudim plazom kritik javnosti.

Če je ta poraz proti Španiji še lahko prebolela, temu ni bilo tako po remiju z Albanijo. Hrvaški mediji se sprašujejo, zakaj je naredil kar tri menjave v primerjavi s prvo tekmo, zakaj je poudarjal, da Ivan Perišić ni v pravi fizični formi, pa je nato igral 84. minut, in zakaj je moštvo po vodstvu z 2:1 panično iskalo še tretji zadetek ter s tem puščalo luknje v obrambi, ki so jih Albanci naposled kaznovali.

Kritikam se niso uspeli ogniti niti igralci. Največ jih je bilo namenjenih Marcelu Brozoviću, ki naj bi v Savdski Arabiji povsem izgubil formo, pravi pa ni niti Luka Modrić, čeprav kapetanu tamkajšnji novinarji priznavajo, da se neizmerno trudi.

Pri Sportskih novostih so šli celo tako daleč, da so Hrvaško uvrstili med tri zaenkrat najslabše reprezentance na turnirju in to podkrepili z dejstvoma, da so na dveh tekmah osvojili vsega točko ter prejeli kar pet golov.

A tudi to jim ne jemlje optimizma. Prepričani so namreč, da navzlic vsemu lahko premagajo aktualne evropske prvake Italijane in si zagotovijo mesto v izločilnih bojih.

Takšno sporočilo prihaja tudi iz tabora izbrane vrste. »To bo tekma, ki bo odločala o vsem. Zmaga nas pelje naprej, poraz nas izloči s prvenstva. Zadržali smo pozitivno vzdušje, se pogovorili o odgovornosti in napakah, ki se več ne smejo ponoviti. Še posebej ne proti aktualnim evropskim prvakom. Smo optimistični in naredili bomo vse, da razveselimo naše navijače,« pravi selektor Hrvaške Zlatko Dalić.