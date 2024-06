Bil je prvi sodnik iz Slovenije, ki je bil imenovan na Sodišče Evropske unije. Sodniki tega sodišča so ga izvolili za predsednika senata, na tem položaju pa je ostal dva zaporedna mandata, od 9. oktobra 2012 do 8. oktobra 2018.

Rojen je bil leta 1947 v Ljubljani, na Pravni fakulteti je diplomiral leta 1970.

Zaradi izrazitega zanimanja za športno pravo, zlasti nogometno, je med drugim od leta 1978 do leta 1986 predsedoval Sodišču združenega dela za telesno kulturo ter zasedal kot sodnik na pritožbenem razsodišču Evropske nogometne zveze in pritožbenem razsodišču Mednarodne nogometne zveze. Poleg tega je opravljal vodstvene funkcije kot predsednik Nogometne zveze Slovenije od leta 1985 do leta 1989, predsednik Nogometne zveze Jugoslavije med letoma 1990 in 1991 ter kot član izvršnega odbora in nato kot podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije od leta 1991 do leta 2005.

Ob smrti se je svojemu mentorju poklonila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.