Eurostat je za 36 evropskih držav objavil prvo oceno dejanske individualne potrošnje na prebivalca, BDP na prebivalca v standardih kupne moči ter ravni cen za več skupin proizvodov in storitev za končno potrošnjo gospodinjstev v letu 2023. Po podatkih je bil BDP na prebivalca v standardih kupne moči v Sloveniji lani za devet odstotkov nižji od povprečja EU, dejanska individualna potrošnja na prebivalca pa je bila manjša za 13 odstotkov.

Cene v skupini hrana in brezalkoholne pijače so bile v Avstriji v povprečju višje za pet odstotkov, v Italiji za dva odstotka in na Hrvaškem za en odstotek, medtem ko so bile cene na Madžarskem enake kot v Sloveniji.

V Sloveniji je BDP na prebivalca v standardih kupne moči v letu 2023 dosegel 91 odstotkov povprečja, krepko nad povprečjem je Luksemburg z 239 odstotki, najnižje stopnjo pa beležita Albanija ter Bosna in Hercegovina z 35 odstotki povprečja.

Na statističnem uradu v objavi ugotavljajo, da so bile razlike med Slovenijo in sosednjimi državami v cenah opazovanih skupin proizvodov in storitev najizrazitejše pri gostinskih in nastanitvenih storitvah. Cene teh storitev so bile v Avstriji višje za 21 odstotkov, v Italiji za 20 odstotkov in na Hrvaškem za en odstotek, na Madžarskem pa nižje za 20 odstotkov.