Rotary klub Ljubljana že od leta 1989 na Velikem rotarijskem plesu zbira sredstva, ki jih v obliki štipendije nameni talentiranim in izjemnim študentom.

Tako ne pripomorejo le k doseganju študijskih mejnikov, ampak prejemnikom štipendij pomagajo tudi pri uresničevanju življenjskih ciljev. Letošnja sredstva, skupno je bilo na Velikem rotarijskem plesu zbranih 15.000 EUR, je Rotary klub Ljubljana namenil dvema štipendistoma in jima ponudil popotnico za nadaljnje izobraževanje.

»Vsako leto namenimo sredstva mladim predanim študentom in jim s tem ponudimo popotnico na njihovi študijski in življenjski poti. Ponosni smo, da smo lahko delček njihovega razvoja, da spodbujamo radovednost in prispevamo k lažjemu izpolnjevanju njihovih ciljev in ambicij,« so sporočili z Rotary kluba Ljubljana.

Štipendiji letos v Cambridge in Karlsruhe

Prejemnica štipendije v višini 5.000 EUR, Klara Mlakar, je skladateljica, diplomantka Akademije za glasbo v Ljubljani in magistrica Hochschule für Musik Karlsruhe. Jeseni bo svojo študijsko pot nadaljevala na tretji stopnji programa, ki je tudi najvišja možna oblika študija glasbe v nemškem izobraževalnem sistemu. »Hvaležna sem, da sem letošnja štipendistka Rotary kluba Ljubljana, pokazano zaupanje Kluba pa globoko cenim. Štipendija poleg svojega seveda še kako zelo pomembnega finančnega aspekta presega okvire zgolj materialnega, saj s seboj prinaša tudi mir, s tem mirom pa možnost za polno koncentracijo na študij in umetnost,« je ob prejemu štipendije povedala Klara Mlakar.

Prejemnik štipendije v višini 10.000 EUR pa je Matej Igličar, diplomant Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in prejemnik Zlate listine, ki svojo študijsko pot nadaljuje na University of Cambridge – Faculty of Law. »V prvi vrsti in predvsem se seveda zahvaljujem Rotary klubu Ljubljana. S podelitvijo štipendije za mlade ste mi izkazali veliko čast. Zanjo sem hvaležen in jo sprejemam z globokim ponosom. Z vašo podporo se lažje odpravljam na študij na Univerzo v Cambridgeu, ki se mu bom lahko na račun štipendije mirneje posvetil in tako v večji meri izkoristil dane priložnosti,« je izpostavil Matej Igličar.