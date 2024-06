Fotografije, ki so danes zjutraj nastale na Kredarici, prikazujejo onesnaženje s puščavskim peskom. Snežna odeja je obarvana rumenkasto, obenem pa je tudi v ozračju vidna onesnaženost.

Slaba vidljivost v visokogorju. Foto: Spletna kamera na Kredarici

Ozračje bo čistejše od sobote

Onesnaženost zraka s trdimi delci lahko vpliva na zdravje ljudi. Do povišanih ravni trdih delcev v ozračju prihaja predvsem pozimi, ko se izpuhom iz cestnega prometa in industrijskim virom pridružijo še dodatni viri, denimo kurišča. V kombinaciji z neugodnimi vremenskimi pogoji lahko s trdimi delci onesnažen zrak na posameznem območju vztraja tudi daljše obdobje.

Pred nevarnimi trdimi delci nismo varni niti v preostalem delu leta. V teh dneh je nad naše kraje zaneslo oblak s puščavskim peskom iz Sahare. Saharski pesek, ki ga sestavljajo drobni delci PM10 in PM2,5 je lahko nevaren za ranljive skupine ljudi, med katere sodijo dojenčki in otroci, starejši, srčni, pljučni in sladkorni bolniki. NIJZ svetuje, naj bo gibanje na prostem omejeno. Izogibajte se bližini prometnic in betonskih oziroma asfaltnih površin, dokler bo v zraku povečana količina trdih delcev – predvidoma do jutri.

Visoke ravni delcev PM10 pri tleh so posledica debele plasti puščavskega prahu v ozračju. Jutri se bo s prehodom vremenske fronte kakovost zraka izboljšala.#puscavskiprahpic.twitter.com/4jn9dH4Qwv — ARSO vreme (@meteoSI) June 21, 2024

