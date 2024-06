Doslej je bilo v Tivoliju prepovedano organizirati javne prireditve, »ki bi lahko ogrozile ugodno stanje živalskih vrst in njihovih habitatov ter varstvo naravnih vrednot brez predhodnega soglasja ZRSVN.« Poslej, če bo odlok seveda sprejet na mestnem svetu, soglasje zavoda ne bo potrebno za prireditve na petih lokacijah: vrh Rožnika, Mostec, Plečnikov avditorij, sankališče in območje med Jakopičevim sprehajališčem in otroškim igriščem. To je bistvena sprememba odloka, o kateri bodo svetniki odločali na naslednji seji 1. julija.

Župan Janković se je pri utemeljevanju potrebe po spremembah v odloku skliceval na profesorja na Biotehniški fakulteti Jožeta Bavcona, ki naj bi zapisal, da Magnificov koncert avgusta ne more škoditi hrošču puščavniku, saj ga v tistem obdobju sploh ni. Vse druge lokacije v Tivoliju bodo tudi ob spremembi odloka ostale zaščitene.

Preberite tudi: Zavod zopet zavrnil Magnificov koncert na travniku