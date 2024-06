Pri 16 letih praviloma športniki izkušnje nabirajo v mladinskih kategorijah, a on je izjema. Še več, Lamine Yamal je že del članske zasedbe Barcelone in celo španske reprezentance, vsi, ki so ga videli na delu, pa tega napadalno orientiranega igralca opisujejo s presežniki in se sprašujejo, kako dober bo šele, ko bo pridobil nekaj izkušenj.

Je mogoče, da bomo o njem nekoč govorili z izbranimi besedami, s katerimi zadnja leta opisujemo Lea Messija in Cristiana Ronalda?

Boljši bo, pravijo vsi tisti, ki imajo nogomet v malem prstu. Je to sploh mogoče?

Njegova nogometna zgodba se je začela, ko se je družina pri njegovih sedmih letih preselila v Barcelono in je postal del mladinske akademije oziroma tako imenovane La Masie. Trenerjem je bilo kmalu jasno, da izstopa. Že v sezoni 2022/23 se je takratni trener Barcelone Xavi tako odločil, da trenira s prvo ekipo. Čeprav takrat še ni imel profesionalne pogodbe, je stratega navdušil. »Drugačen je. Neverjeten talent, predvsem pa ne pozna strahu. Mislim, da je bilo to, da je postal del članske ekipe, pravilna odločitev,« mu je laskal Xavi.

Odkupna klavzula milijarda evrov

Dan D je bil 29. april 2023, ko je v 83. minuti zamenjal Gavija in celo enkrat streljal na gol Reala Betisa. Pri 15 letih, 9 mesecih in 16 dneh je bil peti najmlajši igralec, ki je debitiral v La Ligi, hkrati pa najmlajši z debijem v dresu Barcelone po Armandu Sagiju davnega leta 1922. Prvič je bil del začetne enajsterice 20. avgusta 2023, navijači pa so ga pospremili s stoječimi ovacijami. Na naslednji tekmi proti Villarrealu so ga celo proglasili za igralca tekme, saj je sodeloval pri dveh golih za zmago s 4:3.

19. septembra istega leta pa je na tekmi proti Antwerpnu (5:0) prvič nastopil še v ligi prvakov. Ko je kot najmlajši vseh časov v dresu Barcelone zabil gol, so šefi v njem dokončno prepoznali potencial, podpisal je pogodbo do leta 2026, z odkupno klavzulo v višini milijarde evrov.

Vzporedno s klubsko je začenjal reprezentančno kariero, selektor Luis de la Fuente ga je 1. septembra 2023 prvič vpoklical za tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo proti Gruziji in Cipru. Imel je 16 let in 50 dni. Sedem dni pozneje je postal najmlajši strelec gola za Španijo vseh časov, ko je v 74. minuti zabil gol za zmago s 7:1.

7. junija 2024 je bilo jasno, da bo na evropskem prvenstvu tudi nastopil. Čez osem dni je tako sodeloval pri zmagi s 3:0 nad Hrvaško, kot najmlajši vseh časov pri starosti 16 let in 338 dni. 17 let bo sicer dopolnil 13. julija letos, dan pred morebitnim finalom, kar bi bilo lepo rojstnodnevno darilo.

Odraščal je v revni družini

Njegova boljša noga je leva, je izjemen v preigravanju, podajah in kreiranju priložnosti za soigralce, lahko pa igra bodisi na mestu ofenzivnega vezista bodisi ofenzivnega bočnega nogometaša, predvsem na desni strani. Tudi zato ga mnogi primerjajo z Messijem, ki je bil prav tako produkt La Masie. Njegove vragolije so množice lahko spremljale tudi prek barcelonine televizije, spremni komentar pa se je glasil: »To ni Lamine Yamal, temveč Lamine Gennial«.

Družina, v kateri je rasel, je bila revna, oče je bil Maročan, mama iz Ekvatorialne Gvineje. Ključen dan za prihodnost sina se je zgodil, ko je v trgovini s hitro prehrano, kjer je delala, srečala Inocenteja Dieza, lokalnega nogometaša, ki je v Laminu, ki ga je videl igrati na zunanjem nogometnem igrišču na betonu, prepoznal velik potencial.

»Takoj je bilo vidno, da je nekaj posebnega. Seveda je pri mladih težko reči, da je pred nekom svetla prihodnost, a pri njemu se je zdelo, kot da premore nekaj magije. Dejal sem mu, da sem prepričan, da bo nekega dne igral v Barceloni. Rekel mi je, da tega ne verjame. Bil je namreč sramežljiv, a hkrati šarmanten. Moje nasvete pa je vedno upošteval,« se spominja Inocente Diez. Ko se je pridružil Barceloni, je klub plačeval taksi, da je njega in še nekatere nadarjene dečke vozil na trening, saj denarja niso imeli. Danes tega seveda ne obžalujejo.

Yamal je sicer njegovo srednje ime, uradni priimek pa Nasaraoui Ebana. Že kot otroka so ga imeli vsi radi, zaradi njegovega spoštljivega odnosa do starejših in lepega vedenja. Rad se tudi šali. Njegova najljubša jed so testenine, sladkarijam se ne more upreti. Trenutno je samski, a je v enem izmed intervjujev dejal, da bi se rad poročil do 26. leta starosti. Ob igranju nogometa se tudi izobražuje, saj se zaveda pomembnosti splošne razgledanosti.

Njegova trenutna letna plača je milijon evrov, a se bo to zagotovo kmalu spremenilo in bo postal eden najbolje plačanih nogometašev. Dvig plače mu obljubljajo že, ko bo dopolnil 18 let in bodo pogodbo podaljšali do leta 2030. Konec koncev je že danes vreden 90 milijonov evrov. Zanj očitno ni meja. Glede na vse rekorde, ki jih je že podrl, pa se bo o temu čudežnemu dečku še veliko govorilo in slišalo.

*** 90 milijonov evrov je danes vreden Lamine Yamal, njegova odkupna klavzula pa je neverjetna milijarda evrov.