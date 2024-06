Na posnetki, ki ima na YouTubu že več kot dva milijona ogledov, je videti, kako je Wildhage ponaredil lažno akreditacijo, se preoblekel v maskoto in brez težav prišel na stadion in do roba igrišča. Ob zelenici se je tudi fotografiral, a so ga ob koncu otvoritvene slovesnosti pred začetkom uvodnega dejanja prvenstva odkrili uslužbenci Uefe in mu prepovedali vstop na stadion.

Nemška tiskovna agencija dpa je ob tem sporočila, da naj bi po trditvah Wildhageja objavo videa poskušala preprečiti evropska nogometna krovna zveza Uefa. Spletni vplivnež trdi, da ga je »visoki funkcionar Uefe« po tem, ko so ga ujeli in pridržali, posvaril, naj ne objavlja posnetka, saj bo Uefa proti njemu odločno ukrepala. Dejal je, da ga takšne grožnje niso ustavile in je posnetek objavil.

Agencija še navaja, da so policisti 27-letnika ovadili zaradi vdora na tuje posestvo, pridobivanja koristi z goljufijo in ponarejanja listin. Policisti so mu zasegli še ponarejene akreditacije, snemalne naprave in lažni kostum maskote prvenstva.