Pri sestopu iz Črne prsti proti Bohinjski Bistrici se je pohodnik na označeni planinski poti spotaknil in padel s poti ter se poškodoval po glavi in rokah. Pomoč so mu nudili drugi prisotni na kraju.

V spremstvu je prišel do Orožnove koče na planini za Liscem, od koder so poklicali na interventno številko 112. Gre za tujca, ki je bil za turo primerno opremljen.

V zadnjih šestih dneh posredoval dvanajstkrat

Od prejšnje sobote je policijskih helikopter v gore poletel dvanajstkrat, od začetka meseca pa petnajstkrat. Najpogostejši razlogi za nesreče, v katerih je posredoval helikopter, so bili padci in zdrsi, pretežno na območju Julijskih Alp in v visokogorju. V štirih primerih pohodniki – v vseh primerih gre za tujce – niso bili ustrezno opremljeni za turo.

Previdno na mokrih in spolzkih poteh

Glede na vremensko napoved bo preko vikenda deževalo. Poti bodo zato lahko mokre in spolzke, ponekod pa je tudi še sneg. Kjer je sneg, je zaradi varnosti obvezna zimska oprema (čelada, dereze, cepin).