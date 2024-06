Kot poroča Bild, je 15-letna deklica v sredo zvečer na policiji Essnu prijavila ugrabitev in posilstvo. Povedala je, da je po šoli okoli poldneva stala na avtobusni postaji in čakala prijateljico, ko se ji je približal bel kombi. Iz kombija sta izstopila zamaskirana moška, jo zvlekla v vozilo ter se odpeljala v neznano.

Najstnica je v prijavi še navedla, da so jo moški odpeljali v hišo na neznani lokaciji in jo tam posilili. Kasneje so jo odpeljali nazaj v Essen in jo vrgli na cesto.

Dekle je tudi povedala, da so bili ugrabitelji oblečeni v črno in so imeli na glavah maske. Opazila je, da govorita nemško, vendar z arabskim naglasom. Navedla je še, da sta vozila hitro in da sta večkrat skoraj povzročila trčenje.

Njene navedbe je potrdil tiskovni predstavnik policije, ki je povedal, da so tudi drugi vozniki na opisani poti opazili bel kombi, ki je vozil s preveliko hitrostjo.

Policija išče morebitne priče, ki so bile na avtobusni postaji Horst, in ljudi, ki so beli kombi videli v Essnu ali v Gelsenkirchnu, še piše Bild.