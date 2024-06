Kriminalisti so opravili kriminalistično preiskavo zoper 46-letnega državljana Češke. Ugotovili so, da je osumljeni v sredo v popoldanskih urah v družbi družine in prijateljev prišel na širše območje Knina.

Z otrokom je kljub opozorilnim tablam o prepovedi gibanja vstopil na prepovedano območje vojaškega vadišča. Ko sta naletela na eksplozivno sredstvo, je moški dovolil devetletnemu sinu, da ga odnese v avtomobil, poroča index.hr.

Nekoliko pozneje so se zaradi okvare na avtomobilu ustavili na parkirišču, kjer se je eksplozivna naprava aktivirala. V eksploziji je otrok umrl na kraju nesreče, dve češki državljanki pa sta huje poškodovani.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Zadar, so preiskavo opravili na širšem območju kraja, kjer je prišlo do eksplozije. Trenutno še ugotavljajo, za kakšno eksplozivno sredstvo je šlo in zakaj je eksplodiralo.

Po opravljeni kriminalistični preiskavi je bila zoper 46-letnika podana kazenska ovadba na občinsko državno odvetništvo v Zadru, državni tožilec pa je zanj odredil pripor.