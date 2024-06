Da so rafinerijo nafte na jugu Rusije ponoči napadli domnevno ukrajinski droni, so po poročanju ruske tiskovne agencije Tass sporočili iz regionalnega centra za krizno odzivanje.

V zadnjih mesecih je Ukrajina začela napadati rusko energetsko in prometno infrastrukturo ter z zavezniško pomočjo okrepila proizvodnjo brezpilotnih letalnikov.

V ločenih napadih brezpilotnikov na avtobusno postajo v kraju Južni in tovarno v mestu Krasnodar naj bi bile davi ranjene še vsaj štiri osebe.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so s sistemi protizračne obrambe sestrelili 70 brezpilotnikov nad Krimom in Črnim morjem ter 43 na območju krasnodarske regije in enega nad Volgogradom. Ministrstvo je dodalo, da je bilo v zračnem napadu na rafinerijo nafte v okraju Severski v krasnodarski regiji poškodovanih nekaj upravnih zgradb.

Insatiable Ukrainian drones went on a feeding frenzy in the Krasnodar region of Russia this morning, targeting oil refineries and an airbase. Temryuksky, Yeisk and Seversky pic.twitter.com/wUdUNSF2om — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 21, 2024

🇷🇺 Krasnodar Territory, Russia ❗ Bavovna Monitor 💥🔥🔥🔥💨 Refinery "Krasnodarekoneft" accepts fierce gifts! Location: Krasnodar, so-called Russia The enterprise produces gas gasoline, diesel fuel, distillate of gas condensate, fuel for jet engines of the TS-1 and T-1 brands… https://t.co/hupX9JpfWRpic.twitter.com/wlzp9B9QBC — LX (@LXSummer1) June 21, 2024

💥 Russia: Ukrainian drones struck Yeysk in Krasnodar region, possibly the Russian air force base there, yet again. https://t.co/JgYy1Kf5uNpic.twitter.com/ja0GFtqIL9 — Igor Sushko (@igorsushko) June 21, 2024