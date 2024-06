Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je opozorilo izdala potem, ko so v Veliki Britaniji, ZDA in Braziliji odkrili večje število ponarejenih zdravil.

Ob tem pri WHO opozarjajo, da je ponarejena različica videti enako kot pravo zdravilo, in izpostavljajo, da ponarejena zdravila morda ne vsebujejo prave količine aktivnih sestavin in lahko zato privedejo do nenadzorovanega sladkorja pri diabetikih. Lahko pa vsebujejo tudi druge aktivne sestavine, ki pomenijo tveganje za zdravje.

WHO zato poziva k pazljivosti, ljudem pa svetuje, naj zdravilo kupujejo le na recept v lekarnah in ne prek spleta. Uporabnikom tudi priporočajo, naj preverijo, ali je etiketa videti pravilno in ali so na embalaži morda pravopisne napake.