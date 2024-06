Po napovedi prometno informacijskega centra bo danes in v naslednjih dneh na naših cestah promet gostejši, predvsem od Avstrije proti osrednji Sloveniji in naprej proti Hrvaški. V Avstriji danes in v soboto velja tudi prepoved vožnje za tranzitni promet tovornih vozil nad 7,5 tone po avtocesti A10. Zato je že danes dopoldan pričakovati večje število tovornih vozil v Sloveniji, bolj polna bodo počivališča, zaradi tega pa lahko nastaja gneča tudi na mejnih prehodih.

Na celotnem cestnem omrežju potekajo tudi nujna spomladanska vzdrževalna dela, kot so košnja, popravila bankin, čiščenje jarkov, cestišča in podobno. Zaradi česar lahko ponekod nastanejo krajši zastoji.

Kot navajajo na prometno informativnem centru, bo na viaduktu Šentilj v smeri Avstrije promet zaradi nujnih vzdrževalnih del do 16. ure danes potekal po enem pasu. Na mariborski obvoznici bo do 13. ure potekala pomična zapora voznega pasu zaradi košnje. Na mariborski vzhodni obvoznici bo med razcepom Slivnica in priključkom Maribor center zapora prehitevalnega pasu zaradi nujnih vzdrževalnih del do 13. ure. Na odsekih Fram-Slovenska Bistrica promet poteka po dveh zoženih prometnih pasovih v vsako smer.

Promet na gorenjski avtocesti med Kosezami in Šentvidom poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Na pomurski avtocesti in hitri cesti pa je na odseku med priključkoma Turnišče in Dolga vas spremenjen potek prometa.

