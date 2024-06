Najvišje dnevne temperature bodo danes od 30 do 34 stopinj Celzija. Zapihal bo zahodni veter. Predvsem v hribovitem svetu lahko popoldan in zvečer nastane kakšna ploha ali nevihta.

Po podatkih agencije za okolje bodo posamezne nevihte v severnih krajih nastajale tudi v soboto dopoldan, čez dan pa bo nato delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, a lahko sredi dneva, popoldne in zvečer ponovno nastanejo krajevne plohe ali nevihte. Jutri bo nekoliko hladneje kot danes. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 23 do 29 stopinj.

V nedeljo in ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in nekaj plohami. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter, na Primorskem povečini šibka burja.

Tudi v sosednjih pokrajinah bo danes sončno z občasno povečano oblačnostjo. V Alpah pa bodo popoldne in zvečer nastale krajevne plohe in nevihte. Jutri bo na Hrvaškem ter ob severnem Jadranu sončno, drugod bo več oblačnosti. Že zjutraj bo nekaj neviht v krajih severno od nas, pogostejše pa bodo sredi dneva, popoldne in zvečer. Vročina bo popustila.